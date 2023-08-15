Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители Киевской области объявили 57-летнему мужчине о подозрении в изнасиловании своей внучки, которая описывала все эти события в своем дневнике.

Как отметил в своем Telegram-канале начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, пользуясь возможностью уединения с 13-летней девочкой, 57-летний мужчина "заставлял ребенка вступать в половой акт".

Он сообщил, что во время проведения обысков по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка.

Так, полицейские объявили мужчине о подозрении, его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подобные новости

Как сообщал УНИАН, недавно к 10 годам лишения свободы был приговорен мужчина, который в парике и женском наряде напал на ребенка в туалете школы в Киеве.

Само происшествие случилось еще в 2021 году. Тогда мужчину задержали. После внесения залога он скрывался и был объявлен в розыск.

Скрываясь на территории Львовской области, мужчина продолжил совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей. Он был снова задержан правоохранителями после совершения очередного преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: