Девочка ходила в гости к его падчерице.

Сотрудника Бучанского районного управления полиции обвиняют в изнасиловании 10-летней девочки.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. По данным следствия, 44-летний участковый офицер полиции совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, который приходил в гости к его падчерице. До этого он неоднократно "ухаживал" за девочкой и отправлял ей сообщения.

Мужчину задержали, у него дома и на работе провели обыски. Ему сообщено о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка (часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).

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Решается вопрос об избрании меры пресечения, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога. Кроме того, сейчас проверяют, совершал ли он другие преступления против половой свободы.

Насилие в отношении детей: последние новости

Сегодня стало известно, что в Одесской области вынесли приговор мужчине, который затащил 8-летнего ребенка в полуразрушенный дом, когда она возвращалась домой, и изнасиловал. На суде он говорил, что девочка врет.

Также в Одессе приговорили к тюремному заключению мужчину, который заставлял детей сниматься в порно, шантажируя их в интернете. Он использовал для знакомоств фотографию своего сына. Кроме того, он может быть причастен и к изнасилованиям.

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