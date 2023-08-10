Ранее, после внесения залога, он скрывался на Львовщине, где продолжил совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей.

Мужчина, который в парике и женском наряде напал на ребенка в школьном туалете в Киеве, приговорен к 10 годам лишения свободы. Как сообщает Киевская городская прокуратура, мужчина совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки.

"Прокурором доказано, что в сентябре 2021 года обвиняемый, используя парик и женский наряд, проник в уборную одной из школ в Деснянском районе столицы. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, мужчина совершил в отношении 8-летней школьницы развратные действия", - отметили в прокуратуре.

Вскоре мужчину задержали. Им оказался 49-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления.

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Отмечается, что после внесения залога он начал скрываться от органа досудебного расследования и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

"Скрываясь на территории Львовской области, мужчина продолжил совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей. Он был задержан правоохранителями сразу после совершения очередного преступления", - говорится в сообщении.

Местный суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Так, судом по совокупности преступлений злоумышленнику было назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении обвиняемого внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 году Национальная полиция Украины заявила о задержании мужчины, совершившего развратные действия в отношении 8-летней девочки в одной из киевских школ.

Полиция выяснила, что во время перерыва школьница зашла в уборную, в которой находился мужчина. Запугивая ребенка, он совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов. Они пытались задержать мужчину, но он сбежал. Полиция задержала злоумышленника на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался выехать из Киева.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале сентября того же года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

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