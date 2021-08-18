Хозяин животных, убивших кота, нашелся, узнали журналисты.

В среду утром, 18 августа, в селе Глебовка Вышгородского района Киевской области возле одного из домов два больших пса разорвали кота. Хозяину собак грозит штраф.

Псы были на самовыгуле, после инцидента животных забрал хозяин, сообщает ТСН.ua со ссылкой на слова жительницы коттеджного городка Светланы.

Женщина добавила, что после инцидента полиция составила заявление.

"Ребенок проснулся утром от того, что очень сильно кричали коты, выскочил во двор, а там два больших пса без каких-либо намеков на намордники и без поводка почему-то бегали возле нашего дома. В одно мгновение они набросились на кота и разорвали его…", – поделилась женщина.

Читайте такжеВ Мариуполе мужчина избил и заживо закопал кота - соцсети (фото)Собеседница отметила, что кота они подобрали больным и долго выхаживали. По ее словам, животное было хорошим.

Светлана также сказала, что потом с соседкой начала искать псов и их хозяина. "…Он подъехал на своем авто, они сразу к нему побежали...", – поделилась женщина.

По сведениям полиции Киевской области, правоохранители изучают обстоятельства случившегося.

Напомним, в Украине предусмотрена административная ответственность за "Нарушение правил содержания собак и кошек" – это ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое правонарушение грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (составляет 17 гривень).

Автор: Екатерина Присяжнюк