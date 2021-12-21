Родители после этого начали забирать своих малышей из заведения и требуют лишить его лицензии.

На Киевщине в одном из частных детсадов Ирпеня директор и воспитательница устроили драку прямо на глазах у детей.

Как говорится в сюжете "Вікна-новини" на YouTube, на кадрах видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу. В какой-то момент между ними пробегает маленькая девочка, но даже это не останавливает ссору "педагогов".

В разгар ссоры директор напала на подчиненную и обругала ее, а та решила отбиваться. На вопрос, почему все происходило при детях, женщина ответила, что решила не переходить в комнату без камер видеонаблюдения.

Читайте такжеВоспитателей садыка в Днепре обвиняют в недосмотре: отпустили 4-летнюю девочку саму "домой"

Впоследствии воспитательница рассказала, что скандал возник из-за того, что директор отказалась выдавать ей зарплату - 17 000 гривень. К тому же потерпевшая вообще не была оформлена на работе.

Со своей стороны директор заявила, что якобы не била свою оппонентку, а только толкала, потому что та не давала ей повесить курточку. Усмирять женщин пришлось поварихе, выбежавшей разнимать их прямо в фартуке.

После увиденного родители начали массово забирать детей из дошкольного учреждения и требовать возврата средств – месячный абонемент в этот частный сад стоит 6 000 гривень. Директор уже пожаловалась на непоправимые последствия для своего бизнеса – якобы из-за скандала садик обанкротился и теперь выставлен на продажу всего за 5 000 долларов.

Однако родители настаивают, чтобы его вообще лишили лицензии. По их словам, директор частного учреждения позволяет себе агрессивное поведение не только в отношении воспитателей. Она грубо и резко общается даже со своими клиентами и даже угрожает им судами за негативные комментарии в соцсетях.

Одна из мам даже обратилась к психологу за выводом о том, что драка между работниками садика негативно сказалась на ее дочери.

Напомним, как писал УНИАН, психолог дала советы, как понять, что вашему ребенку плохо в детсаду.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виктория Гордиенко