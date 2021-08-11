Мальчик захлебнулся, когда купался с братом, сестрой и мамой.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области погиб 4-летний мальчик, захлебнувшись во время купания в море.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 10 августа на 53-м километре песчаной косы Черного моря.

Отмечается, что многодетная семья из Измаильского района области приехала на отдых. Установлено, что мальчик захлебнулся, когда купался с братом, сестрой и мамой, которая отвлеклась на мужа и двоих детей, оставшихся на берегу.

"29-летняя женщина немедленно вытащила сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Врачи "скорой", которых родители вызвали на место происшествия, констатировали смерть ребенка", - сообщили в главке.

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Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Проводится расследование.

Ранее на пляже в Одесском микрорайоне Лузановка едва не утонул ребенок.

Восьмилетнюю девочку вытащили из воды без сознания и откачивали около 15 минут. В итоге все завершилось благополучно, ребенок жив.

Автор: Лариса Козовая