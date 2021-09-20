Сегодня школьники будут учиться дистанционно.

В городе Чугуев произошел пожар на территории ООШ I-III ступеней № 2.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 19:28.

Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия спортзала и частично двухэтажного здания школы. Общая площадь пожара составила около 500 кв. м.

Читайте такжеПоссорился с девушкой: в Днепропетровской области нашли повешенным подросткаВ 22:02 пожар удалось локализовать. Спасатели, работающие на месте, продолжили его ликвидацию.

Представитель службы Евгений Василенко рассказал Общественному, что в результате пожара никто не пострадал.

Городская голова Галина Минаева сообщила, что 20 сентября школьники будут учиться дистанционно.

"Спортзал и частично учебный корпус зацепило. В зависимости от объема выгоревшего будем определять. Возможно, переведем в другие школы. Сегодня рано говорить. Завтра-послезавтра будем говорить с директором и определимся", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха в Харьковской области горел домик, в котором находились люди.

А на Винничине мужчина сжег заживо родственника, оскорбившего его во время пьяного конфликта.

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Автор: Людмила Жерновская