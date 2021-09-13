Совершенное убийство он пытался выдать за несчастный случай.

На Винничине мужчина сжег заживо своего родственника. Таким образом рецидивист жестоко отомстил человеку с инвалидностью за оскорбление во время пьяного конфликта. Инцидент произошел в селе Дубовец Немировской территориальной общины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области в Facebook.

11 сентября полиция получила сообщение о пожаре в одном из частных домов села Дубовец. После того как спасатели потушили огонь, они нашли труп хозяина дома - 56-летнего мужчины, который имел инвалидность и передвигался на костылях. Погибший находился на кровати. Правоохранители осмотрели место инцидента и нашли доказательства поджога дома - возле трупа находилась канистра из-под топлива.

Полиция начала выяснять обстоятельства и быстро задержала подозреваемого - 25-летнего мужчину, который только месяц назад вышел на свободу из тюрьмы. Он является родственником погибшего и накануне находился у него в гостях.

Читайте такжеСкандалы и угрозы: на Одесчине мужчина с гранатой "терроризировал" людей (фото)"Выяснилось, накануне трагедии во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, и, когда хозяин дома лег спать, обиженный злоумышленник облил его бензином и поджег. Мужчина сгорел заживо", - сообщили в полиции.

Рецидивист, имеющий несколько судимостей за имущественные преступления, пытался выдать пожар за несчастный случай. Теперь за убийство родственника ему грозит до 15 лет заключения. Мужчину задержали сейчас он находится в изоляторе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове осудили двух мужчин, которые отомстили экс-генпрокурору. Они подожгли его авто за то, что на нем чиновник обрызгал пешехода водой из лужи.

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Автор: Полина Кузенко