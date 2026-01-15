Зеленский анонсировал решение по комендантскому часу уже сегодня

В частности, имеются в виду достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды.

Решение об изменениях в правилах комендантского часа в Киеве должно быть принято уже сегодня. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам спецсовещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко и профильных чиновников, представителей областных и местных органов власти Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

Как отметил Зеленский, обсуждено много рабочих деталей, но нужно решать максимально оперативно чрезвычайно много проблем.

"Особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне", – отметил Зеленский.

Президент ожидает от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

Новые решения

"Сегодня будут приняты решения относительно комендантского часа – необходимы достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах.

Глава государства отметил, что в отношении Киева – это отдельная работа. В частности, на данный момент киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.

Что будет делать правительство

Как подчеркнул Зеленский, правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой.

"Ожидаю также немедленного упрощения регулирования для подключения к сети дополнительного оборудования", – добавил президент.

Другие регионы Украины

При этом Зеленский благодарен областным и городским властям Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

"Взяли в работу запросы от Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевщины. Непростая ситуация на Сумщине – стараемся помочь. Сегодня вечером ожидаю докладов о выполнении тех вещей, которые определены", – отметил Зеленский.

Ситуация в энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, в результате постоянных российских ракетных и дронных ударов в энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации.

Изменения в отношении комендантского часа для некоторых городов и общин могут быть в том случае, если это позволит ситуация с безопасностью.

