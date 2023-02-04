Состояние пострадавших легкое, угрозы их жизни нет.

В Изюме Харьковской области количество пострадавших в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" выросло до восьми. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали восемь подростков. У семи детей осколочные ранения, у одной девочки психологическая травма - острая реакция на стресс", - отметил он.

По словам Синегубова, состояние пострадавших легкое, их жизни угрозы нет.

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Всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования.

Взрыв мины на Харьковщине: что известно

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Изюме на Харьковщине семеро подростков получили ранения из-за детонации фрагмента противопехотной мины.

Семеро подростков 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

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