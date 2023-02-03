Пятеро из них были госпитализированы.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, в Изюме на Харьковщине семеро подростков получили ранения из-за детонации фрагмента противопехотной мины.

"Сегодня около 20:00 в Изюме семеро подростков (трое парней и четверо девушек) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала", – сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате взрыва все дети получили осколочные ранения.

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"Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Сейчас их жизни угрозы нет", – добавил Синегубов.

Он напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.

"В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистам ГСЧС или полиции", – подчеркнул председатель ОВА.

Ситуация на Харьковщине

После деоккупации значительной части Харьковской области враг продолжает вести обстрелы региона. В 4:30 утра 3 февраля россияне обстреляли город Барвенково. В результате попадания в частный дом погибли двое братьев, а их отец получил ранения.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в районе Тавильжанки Купянского района Харьковщины готовятся к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что российские войска могут вернуться на Харьковщину. Оккупанты могут обороняться в Луганской области вблизи пгт Троицкое, а затем из этого пункта провести контрнаступление на Харьковскую область.

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