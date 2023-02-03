Их отец получил ранения, его госпитализировали.

В результате российского обстрела частного дома в городе Барвенково погибли двое братьев. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли 2 братьев 49 и 42 лет. Их отец - 70 лет - получил ранения и был госпитализирован", - сообщил председатель ОВА.

В то же время, за прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

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Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары.

В Волчанске пострадала женщина 51 года. Она получила необходимую медицинскую помощь на месте.

Ситуация на Харьковщине

По последним данным Генштаба, на Харьковщине оккупанты планируют разрушать дороги мосты, дамбы и переезды.

В то же время россияне продолжают ежедневно обстреливать область. Так, вчера сообщалось, что оккупанты ударили по жилым районам Харьковщины. В результате обстрелов

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