Максим Жорин заявил о складе боеприпасов, принадлежащем члену организации нардепа Кивы

На Харьковщине найден масштабный склад боеприпасов, который может принадлежать представителям группировки “Патриоты – за жизнь”. Среди обнаруженного оружия-гранаты РГД - 5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7-мм, комплектующие к станковому противотанковому гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию и др.

Об этом сообщается в Telegram-канале экс-командира полка “Азов” и начальника Центрального штаба партии “Национальный Корпус” Максима Жорина.

"Этот арсенал оружия нашли на днях в Люботине, Харьковская область. Из своих источников получил интересную информацию относительно его владельца - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы. Все мы ничего не слышали об этом деле, потому что, судя по всему, его покрывает полиция и прокуратура. Поэтому обращаюсь к нашим правоохранительным органам: может вы хоть как то прокомментируете ситуацию? И надеюсь, ни у кого больше нет вопросов относительно настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ”, - заявил Максим Жорин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН