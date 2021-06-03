Дельцы разработали софт, который имитировал торги на международных биржах и криптовалютных проектах.

Киберспециалисты СБУ прекратили в Киеве работу нелегального телекоммуникационного центра. Организаторы присваивали средства людей, обещая им участие в международных инвестиционных проектах.

Как сообщается на сайте СБУ с начала этого года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Правоохранители установили, что организаторами «бизнеса» выступили двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированный софт, который имитировал торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть фишинговых сайтов – копий сайтов международных инвесткомпаний.

Мошенники заманивали потенциальных «инвесторов» на свои сайты с помощью ботсети рекламных аккаунтов в соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» из подмененных заграничных номеров телефонов. В конце выманивали средства якобы для инвестиций и присваивали их.

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Преступники переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт.

Кроме того, злоумышленники зарабатывали и на предоставлении услуг «аутсорса» другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков в центре оперативники обнаружили компьютерную технику и телефоны, образцы софта и другие доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство о мошенничестве и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам.

Ранее правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве восьми участникам преступной организации.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, члены преступной организации, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям, которые они не намерены поставлять, завладели более 17 миллионами гривень потерпевших.

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Автор: Дмитрий Захаров