Одна из пострадавших наступила на противопехотную мину типа "Лепесток" на территории кладбища.

В Харьковской области двое людей пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Один из инцидентов произошел в поселке Слобожанское. Там мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.

А в Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она госпитализирована с минно-взрывной травмой.

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"Сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Синегубов.

Глава ОВА призвал граждан быть очень внимательными и осторожными; не посещать леса, поля, берега водоемов и не выходить на обочины дорог, а также кладбища и другие непроверенные саперами территории. В случае обнаружения любого предмета, похожего на взрывоопасный, его ни в коем случае нельзя касаться.

Подрывы на минах - новости

Как сообщал УНИАН, 7 апреля возле села Николаевка в Харьковской области из-за взрыва неизвестного предмета были ранены три человека.

А 5 апреля на Харьковщине произошло еще два случая подрыва людей на вражеских взрывоопасных предметах. Пострадали 16-летний парень, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а также 25-летний сотрудник ГСЧС, который получил взрывные травмы.

Еще раньше, 1 апреля, на Харьковщине на собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина. Он остался жив, но получил ранения.

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