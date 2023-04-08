В пгт Дворична Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В частности, под вражескими ударами находились Гурьев Казачок, Лукьянцы, Амбарное, Красное Первое, Дворична, Крахмальное, Кондрашовка и другие населенные пункты.

"В результате обстрела села Борисовка Харьковского района погиб гражданский мужчина 39 лет", - сообщил он.

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Кроме этого, по его данным, в пгт Дворична Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В селе Кучеровка Купянского района повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар.

"В области остается очень высокой минная опасность. Вчера в районе селе Николаевка Чугуевского района, в поле возле лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения три человека – мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов и добавил, что за сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.

Ситуация в Харьковской области

Россияне регулярно обсреливают территорию Харьковской области и город Харьков. Так, 31 марта ночью враг совершил 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова.

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