Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Российские захватчики сегодня обстреляли поселок городского типа Двуречная в Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. "Враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - сообщил глава ОВА.

Обстрелы украинских территорий

Сегодня утром россияне обстреляли территорию Середино-Будской громады в Сумской области.

Видео дня

Также оккупанты со вчерашнего дня ведут непрерывный обстрел Невского на Луганщине, в результате обстрелов ранена женщина.

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