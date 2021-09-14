В частности, в тайнике хранились противотанковые и ручные гранаты, пластид.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области.

Как сообщает СБУ, арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, на границе с Республикой Беларусь.

Отмечается, что его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно – во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

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Из схрона спецназовцы изъяли: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26; 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним; 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид); 2 магазина к АК-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз.

По информации СБУ, сейчас продолжаются следственные действия для проверки информации относительно источников происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству тайника, и цели использования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, в июле в Запорожской области СБУ обнаружила три схрона с боеприпасами и взрывчаткой. Один из них был обустроен в лесополосе недалеко от аэропорта "Запорожье". Правоохранители изъяли тротиловые шашки, реактивные противотанковые гранаты, гексоген, патроны.

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Автор: Светлана Макринская