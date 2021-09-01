Среди изъятого – почти 3 тысячи патронов различного калибра. Обустроил схрон один из боевиков "ДНР".

В Донецкой области вблизи линии разграничения Служба безопасности Украины обнаружила в заброшенном жилом здании тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" "Пятнашка". Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.

"Владелец тайника воевал на стороне террористов во время захвата своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В ходе обыска тайника, размещенного на территории заброшенного жилого здания, изъято: почти 3 тысячи патронов различного калибра; 5 гранат РГД-5; 9 гранат Ф1; 2 гранаты РГН; запал УДЗ к гранате РГН; 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17; 2 гранатометных выстрела ВОГ-25; 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7; 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7; 3 снаряда калибра 23Ч152 мм; 2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.

Изъятые средства поражения переданы на экспертизу.

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Автор: Светлана Макринская