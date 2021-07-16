Правоохранители изъяли тротиловые шашки, реактивные противотанковые гранаты, гексоген, патроны.

В Запорожской области СБУ обнаружила три схрона с боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.

Отмечается, что схрон был спрятан в лесополосе вблизи одного из поселков. В частности, правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом почти 3 кг, 15 реактивных противотанковых гранат, 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, 20 г гексогена, 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко от международного аэропорта "Запорожье", выявлено пластическое взрывчатое вещество весом 120 г, 8 взрывателей, детонирующий шнур, 2 реактивные противотанковые гранаты, 3 гранаты Ф-1 и РГД-5, 9 магазинов к автоматическому оружию, почти 2 тыс. патронов разного калибра.

Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было найдено 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД, почти триста патронов калибра 5,45 мм.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

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В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Автор: Светлана Макринская