Боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец.

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы так называемой «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, возглавляемая злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника спецслужбы.

По данным предварительного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НЗФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.

По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против гражданского населения региона, в частности незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Оперативники спецслужбы также установили, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был впоследствии подорван участниками НЗФ, которым руководил подозреваемый.

«Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с вожаками, и, опасаясь за свою жизнь, вернулся на контролируемую украинским правительством территорию, - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили боевику о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Инна Андалицкая