Одна из женщин умерла, а гражданин Турции хотел покинуть Украину.

На Черниговщине полиция сегодня задержала водителя грузового автомобиля, который ночью в городе Городня наехал на двух велосипедисток.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Согласно информации, которую полиция получила от медиков Городнянской больнице, неизвестный автомобиль наехал на двух 33-летних местных женщин и исчез. Медики доставили их в центральную районную больницу в Городне. Одна из женщин от полученных телесных повреждений скончалась.

На месте совершения преступления правоохранители обнаружили обломки от грузового автомобиля и два велосипеда с повреждениями. Следы от колес свидетельствовали о том, что транспортное средство двигалось в направлении государственной границы в пункт пропуска «Сеньковка».

На поиски водителя были ориентированы все наряды Черниговского районного управления полиции, установлены полицейские посты.

В этот момент от пограничников Черниговского отряда поступила информация, что через пункт пропуска «Сеньковка» покинуть пределы страны старается гражданин Турции на грузовом авто с характерными для ДТП повреждениями. Пограничники задержали водителя до приезда правоохранителей.

Тест на состояние алкогольного опьянения показал, что в организме 36-летнего иностранца было 0,9 промилле алкоголя.

Следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта открыл производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло смерть человека. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас с водителем проводятся следственные действия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Синельник