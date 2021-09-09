Последствия укуса этих насекомых зависят от реакции организма, но яд может оказаться смертельным.

После укусов шершней умерла жительница Черновицкой области.

Об этом в четверг, 9 сентября, пишет "Молодой Буковинец".

По информации издания, вчера в одном из сел бывшего Сторожинецкого района насекомые напали на 65-летнюю женщину.

Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть буковинки.

Ранее от укусов шершней пострадала девушка в Днепре. Насекомые поселились в одном из деревьев возле жилого массива. Девушка проходила мимо, когда насекомые напали на нее, покусали лицо и голову.

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Чем опасны укусы шершней

Внешне настоящие шершни похожи на других представителей семейства ос, однако имеют более широкую макушку головы и округленное брюшко спереди. Как и другие представители семейства, они строят большие бумажные гнезда, насчитывающие у некоторых видов до 10 ярусов сот.

Последствия укуса шершня зависят от реакции организма. Хотя яд обычных шершней менее токсичен, чем пчелиный, но жало после укуса не остается в ране, поэтому шершень может ужалить несколько раз подряд. Большое количество яда шершня способно вызвать серьезное воспаление и даже смерть.

При этом если возле гнезда были убит один шершень, он может выпустить феромоны и побудить других шершней к агрессии. Феромоны также могут попасть на человека, если он касался убитого насекомого. Кроме того, агрессию этих насекомых вызывают некоторые пищевые ароматизаторы, например, банановые или яблочные, ароматы с С5-спиртами и сложные эфиры С10.

На укус можно случайно нарваться и если сорвать переспелый фрукт, ведь насекомые очень любят погружаться в них полностью и становятся незаметными для глаза.

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Автор: Катерина Комолова