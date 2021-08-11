Спасателям пришлось уничтожать гнездо с опасными насекомыми, так как они несли угрозу для людей.

В Днепре от укусов шершней пострадала девушка. Возле жилого массива "Красный Камень" в одном из деревьев поселились опасные насекомые, которые искусали лицо и голову пострадавшей.

Шершней уничтожили сотрудники ГСЧС Днепра, о чем ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Утром 11 августа девушка проходила мимо дерева с гнездом шершней. Рой насекомых на нее напал. Шершни кусали ее в лицо и голову. Пострадавшую заметил проходящий рядом мужчина, передает издание "Информатор". Он рассказал, что девушка сильно плакала и держалась за искусанное лицо.

Читайте такжеВ Одесской области неизвестные блокировали движение пассажирского поезда и разбили стекла в дверях вагонаПострадавшая не захотела вызывать врачей скорой помощи. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС, которые уже через несколько часов приехали в специальных костюмах. Спасатели уничтожили гнездо при помощи специальных химикатов.

О состоянии девушки, которая пострадала от укусов шершней, ничего не известно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что один из популярных курортов Украины захватили комары. Людей атакуют "кусающие тучи".

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Автор: Полина Кузенко