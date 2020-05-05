National Geographic: Шершни-убийцы перекинулись на США из Азии (фото)

Ученые не могут объяснить, как на американской территории могли оказаться крупные и опасные насекомые, которые обычно встречаются только в Японии.

В штате Вашингтон появились необычные для местности крупные насекомые с оранжевыми и черными метками на теле и длинными жалами. Ученые обнаружили s[ близ городка Бейн.

Дальнейшее расследование выявило, что это гигантские азиатские шершни, которых считают крупнейшими представителями своего вида в мире. Длина их тела достигает 5 сантиметров, - пишет National Georgraphic. Ученые встревожены, что эти шершни могут распространиться по всему штату Вашингтон и за его пределами. Если это произойдет, в опасности будут как американские пчелы, популяция которых и без того сокращается, так и люди.

Никто не может объяснить, как гигантские шершни попали в США. Но их открытие вызвало тревогу. Насекомые получили прозвище "шершни-убийцы". Эти насекомые-хищники родом из Восточной Азии и Японии. Они нажили дурную славу, так как истребляют целые колонии медоносных пчел.

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Яд в жалах шершней-убийц очень опасен. Поэтому в районах их естественного обитания были случаи, когда от него гибли люди. В Японии ежегодно примерно 30-50 человек погибает от жала этих насекомых. В 2013 году, когда популяция шершней была нетипично большой, они убили 42 человека в пределах одной провинции Китая. Самые тяжелые случаи нападений шершней-убийц происходят тогда, когда люди приближаются или тревожат их колонии.

По словам етимолога Вашингтонского департамента сельского хозяйства Криса Луни, эти насекомые "достаточно грозные". Поэтому их появление "вызывает тревогу". Вместе с тем, эксперту не нравится прозвище "шершни-убийцы", которое уже дали им.

"Боюсь, люди уже достаточно напуганы насекомыми из-за разных сомнительных причин", - считает эксперт. Однако, он надеется, что с другой стороны страшное прозвище может привлечь внимание к насекомым и проблем американской экосистемы в целом.