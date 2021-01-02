Нарушителя задержали в рамках спецоперации «Гром».

Житель Днепра после празднования Нового года устроил стрельбу из пневматического оружия.

Об этом пишет 2 января Днепр оперативный со ссылками на собственные источники.

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Мужчина стрелял по прохожим и попал в пах соседу. Люди боялись выйти на улицу и вызвали полицию.

По прибытию правоохранителей хулиган закрылся в доме и угрожал, что снова откроет огонь, если кто-либо явится в дом.

Нарушителя задержали в рамках спецоперации «Гром». На месте инцидента нашли гильзы, патроны и газовый баллончик. Для пострадавшего соседа вызвали «скорую».

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Автор: УНИАН