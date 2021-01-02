Житель Днепра после празднования Нового года устроил стрельбу из пневматического оружия.
Об этом пишет 2 января Днепр оперативный со ссылками на собственные источники.
Читайте такжеВ центре Львова пьяный "Дед Мороз" устроил стрельбу (фото)
Мужчина стрелял по прохожим и попал в пах соседу. Люди боялись выйти на улицу и вызвали полицию.
По прибытию правоохранителей хулиган закрылся в доме и угрожал, что снова откроет огонь, если кто-либо явится в дом.
Нарушителя задержали в рамках спецоперации «Гром». На месте инцидента нашли гильзы, патроны и газовый баллончик. Для пострадавшего соседа вызвали «скорую».
Другие новости
- Сам признался: в Запорожской области мужчина забил до смерти мачеху и вызвал полицию (фото)
- В Виннице нашли тело мужчины на железнодорожных путях
- В Славском спасли всех застрявших на подъемнике туристов
- "Поскользнулся и упал в воду": на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний юноша (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram