По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая квалификация.

В Киеве правоохранители задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента.

Согласно сообщению отдела коммуникации столичной полиции, в результате повреждены стекла двух окон админздания.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.

Как отмечается, по результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая квалификация.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля полицейские задержали мужчину, который бросил молоток в окно здания Верховной Рады Украины. Правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения стекла – молоток, и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

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