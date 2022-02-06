Нарушителя задержали, его действия квалифицированы как хулиганство.

Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной Рады Украины территории правоохранители полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания.

Об этом сообщает Сектор коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения стекла – молоток, и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи.

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