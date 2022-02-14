Участники акции держат в руках очень много самодельных плакатов с остроумными надписями.

Несколько сотен студентов пикетируют офис президента с требованием уволить Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, студенты принесли с собой очень много самодельных плакатов, на которых написано их требования.

В частности, среди надписей: "Тебе идет твоя отставка", "А давайте я просто тихонечко в лес уйду и все", "Ты мог украсть сердце, но украл диссертацию", "Шкарлет, отойди, ты заслоняешь высшее образование".

Также студенты скандируют: "Шкарлет, пора домой!".

Кроме того, они заявили, что полиция не пропустила автомобиль с громкоговорителями, который в настоящее время стоит за толпой студентов в примерно 50 метрах от ворот Офиса президента со стороны улицы Институтской.

Как сообщается на странице акции "Якщо любиш - піди! #ШкарлетГеть" в Facebook," Шкарлет неоднократно доказывал свое несоответствие должности: в его научных работах был выявлен плагиат, он превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, которые связаны с режимом Януковича и непосредственно с Табачником; назначил ректором НАУ М.Луцкого, который подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича и не имеет права возглавлять учреждение высшего образования".

Отмечается, что к акции присоединяются студенты НаУКМА, КПИ, НАУ и другие неравнодушные студенческие сообщества Украины.

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