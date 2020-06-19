Муж и дочь пытались помешать: в Одессе расследуют гибели женщины, выбросившейся с 6-го этажа

Помешать самоубийству женщины пытались ее муж и дочь.

В Одессе полицейские начали расследование по факту гибели женщины, выбросившейся с 6-го этажа жилого дома

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Помешать самоубийству женщины пытались ее муж и дочь.

В Одессе полицейские начали расследование по факту гибели 37-летней женщины, выбросившейся с 6-го этажа жилого дома.

Как сообщили в Приморском отделе полиции, ЧП случилось сегодня, около 02:00.

Отмечается, что одесситка выпрыгнула с балкона своей квартиры, расположенной на 6-м этаже многоэтажного дома на улице Тополевая.

«Намерениям женщины попытались помешать муж и дочь, однако она вырвалась и упала. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть потерпевшей», - сообщили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Обстоятельства трагедии выясняются.

Со слов местных жителей, у женщины остались двое детей: старшему ребенку – 14 лет, младшему - 8 месяцев.

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