Покончивший с собой фермер из-за засухи в Одесской области оставил предсмертную записку

Мужчина не выдержал потерю всего урожая.

Фермер Василий Сердюченко, покончивший с собой из-за потери урожая и засухи в Одесской области, оставил сыну предсмертную записку.

Сын погибшего фермера Игорь рассказал о причинах самоубийства отца и о записке, которую он оставил семье. Об этом сообщает ТСН.

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"Сгорело все наше дело, остались один на один с проблемами еще и потеряли отца. Он написал записку, что не выдержал, что все потеряно из-за засухи, так как вложения были большие", - рассказал он.

В каждый гектар поля вложено от 5 до 9 тысяч гривень: обработка, посевной материал, удобрения, горючее и тому подобное.

Всего у погибшего Сердюченко было 150 гектаров арендованной земли. Он вложил в нее минимум 750 тысяч гривень. Какую-то часть денег он одолжил, но еще должен был выплатить односельчанам за паи. То есть, был должен около миллиона гривень. 66-летний фермер не нашел выхода, и из-за отчаяния покончил жизнь самоубийством.

Напомним, 11 мая сообщалось, что на юге Одесской области 66-летний фермер Василий Сердюченко покончил с собой после потери урожая из-за засухи.