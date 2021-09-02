В Киеве показали очередную маршрутку, техническое состояние которой вызывает большие вопросы.
На видео, опубликованном Телеграм-каналом "Киев оперативный" в четверг, можно увидеть транспортное средство, перевозящее пассажиров, несмотря на проломленный пол.
"Маршрутки Киева не перестают удивлять. Например, вот такая дополнительная вентиляция имеется в одном из автобусов, что курсирует по 512 маршруту. В дождевую погоду можно даже ноги сполоснуть. Правда, эта инновационная функция пока доступна не всем, ведь за неё необходимо немало доплачивать", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на днях в одной из киевских маршруток на головы пассажирок упало стекло из вентиляционного люка. Стекло рухнуло одной девушке на голову, а второй - на руку. Однако если они и рассчитывали на помощь, то зря - водитель попросту поехал дальше.
Напомним, ранее в этом году в Деснянском районе другая киевская маршрутка начала буквально рассыпаться - в какой-то момент машина просто осталась без двери.
Также сообщалось, что в Харькове водитель троллейбуса устроил вальяжный перекур прямо за рулем.