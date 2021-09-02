В Харькове на видео "поймали" очередного водителя общественного транспорта, который игнорирует все правила и курит прямо за рулем. Мужчина, устроил вальяжный перекур в троллейбусе №35. Он управлял транспортным средством с сигаретой в руке.
Очевидцы инцидента сообщили об этом в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".
Так, водитель троллейбуса решил устроить себе перекур, не дождавшись окончания рейса. Прямо во время езды он взял сигарету, не отрываясь от работы.
"Очень нервная работа в 35 троллейбусе", - иронично отметили авторы видео.
В комментариях разгорелся спор. По мнению некоторых пользователей, курение водителей в общественном транспорте - "обычное дело". Комментаторы считают, что подобные выходки уже мало кого могут удивить.
Читайте такжеВ Одессе извращенец приставал к девочке, пока она ждала маму (фото)Однако другие пользователи не согласны с теми, кто оправдывает водителя. Во-первых, мужчина нарушает правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Во-вторых, водитель попросту не подумал о том, что в салоне могут находиться дети, беременные и пожилые, для которых пассивное курение крайне нежелательно.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве водитель маршрутки протащил по улице пожилую пассажирку. Все это засняли на видео.
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