Мужчину не смущало присутствие пассажиров, он держал сигарету в руках и параллельно управлял транспортом.

В Харькове на видео "поймали" очередного водителя общественного транспорта, который игнорирует все правила и курит прямо за рулем. Мужчина, устроил вальяжный перекур в троллейбусе №35. Он управлял транспортным средством с сигаретой в руке.

Очевидцы инцидента сообщили об этом в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Так, водитель троллейбуса решил устроить себе перекур, не дождавшись окончания рейса. Прямо во время езды он взял сигарету, не отрываясь от работы.

"Очень нервная работа в 35 троллейбусе", - иронично отметили авторы видео.

В комментариях разгорелся спор. По мнению некоторых пользователей, курение водителей в общественном транспорте - "обычное дело". Комментаторы считают, что подобные выходки уже мало кого могут удивить.

Читайте такжеВ Одессе извращенец приставал к девочке, пока она ждала маму (фото)Однако другие пользователи не согласны с теми, кто оправдывает водителя. Во-первых, мужчина нарушает правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Во-вторых, водитель попросту не подумал о том, что в салоне могут находиться дети, беременные и пожилые, для которых пассивное курение крайне нежелательно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве водитель маршрутки протащил по улице пожилую пассажирку. Все это засняли на видео.

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Автор: Полина Кузенко