Пользователи сетуют, что на этом маршруте это не первый такой случай.

Водитель столичной маршрутки протянул пассажирку по дороге.

Об этом говорится в Telegram Киев Оперативный.

Инцидент произошел днем 1 сентября у станции метро "Дворец спорта".

Пожилая женщина как раз выходила из салона, однако водитель спешил и закрыл дверь, задев пассажирку. Из-за чего пенсионерку протащило по дороге.

Читайте такжеВ Сумах иностранные студенты изнасиловали 25-летнюю девушкуНа место происшествия вызвали медиков.

В комментариях пользователи сетуют на водителя маршрутки, утверждая, что в том месте это не первый такой случай.

Как пишут пользователи, ранее подобная ситуация произошла с молодой матерью и ее малолетним сыном. Водитель не заметил ребенка и закрыл дверь, когда женщина вышла из транспорта.

Больше всего, по словам киевлян, страдают пассажиры, которые покидают маршрутку через заднюю дверь.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко