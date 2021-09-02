Водитель столичной маршрутки протянул пассажирку по дороге.
Об этом говорится в Telegram Киев Оперативный.
Инцидент произошел днем 1 сентября у станции метро "Дворец спорта".
Пожилая женщина как раз выходила из салона, однако водитель спешил и закрыл дверь, задев пассажирку. Из-за чего пенсионерку протащило по дороге.
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В комментариях пользователи сетуют на водителя маршрутки, утверждая, что в том месте это не первый такой случай.
Как пишут пользователи, ранее подобная ситуация произошла с молодой матерью и ее малолетним сыном. Водитель не заметил ребенка и закрыл дверь, когда женщина вышла из транспорта.
Больше всего, по словам киевлян, страдают пассажиры, которые покидают маршрутку через заднюю дверь.
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