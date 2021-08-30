Шофер сказал лишь, что сбивается с графика.

В одной из киевских маршруток на головы пассажирок упало стекло из вентиляционного люка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел утром 30 августа в автобусе, который следовал по маршруту №381 из Бучи на Академгородок.

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"По словам одной из пострадавших, водитель маршрутки ни то что аптечку не предложил - он даже не остановился и продолжил движение по маршруту, сказав, что он сбивается с графика", - говорится в публикации.

Напомним, ранее в этом году в Деснянском районе другая киевская маршрутка начала буквально рассыпаться - в какой-то момент машина просто осталась без двери.

Автор: Станислав Кожемякин