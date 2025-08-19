Священник обязался довести мужчину за 10 тыс. долларов.

На Закарпатье пограничники задержали священнослужителя одного из монастырей при попытке вывезти потенциального уклониста за границу, спрятав под рясами. Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, хитрости злоумышленника разоблачили пограничники Чопского отряда.

Выяснилось, что священнослужитель Украинской православной церкви за денежное вознаграждение пытался переправить через границу военнообязанного и спрятал мужчину в собственном авто.

"По информации оперативников, пограничный наряд в Ужгородском районе остановил для проверки автомобиль "Mercedes", который двигался в направлении границы. Управлял легковушкой 50-летний мужчина, который предоставил пограничному наряду для проверки удостоверение священнослужителя одного из монастырей Закарпатья", - рассказали в ГПСУ.

Видео дня

При осмотре машины пограничники нашли в салоне еще одного человека - чтобы незаметно проехать мимо контрольных постов, монах спрятал мужчину на заднем сиденье под рясами. По данным пограничников, пассажир - 41-летний житель Сумщины, который жаждал пересечь границу.

Впоследствии священник признался, что сконтактировался с мужчиной через общих знакомых и обязался за 10 тыс. долларов довезти его до границы со Словакией. За путешествие тот должен был рассчитаться после удачного пересечения госграницы.

Монах, рассказали в ГПСУ, забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым нарядом.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.332 УКУ. Соответствующее сообщение уже направлено в адрес Нацполиции. Говорится, что "пассажиру" тоже придется отвечать перед законом за незаконную попытку пересечения госграницы Украины.

На видео, которое обнародовали пограничники, можно увидеть, как один из них осматривает машину и обнаруживает на заднем сиденье человека, который лежит под черными рясами. "Добрый день... Что это вы под рясами?", - говорит оперативник. После этого "пассажир" начинает вылезать из авто.

Попытки незаконного пересечения границы

Напомним, недавно в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно выехать за границу и выбрал необычную тотальную черную одежду и аксессуары. Во время проверки рейсового автобуса военнослужащие заприметили человека, одетого в стиле "total-black": черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Выяснилось, что "барышня" - 30-летний мужчины. Задержанный признался, что приобрел одежду в одном из магазинов секонд-хенда в Одессе. Мужчина ехал вместе со своей сожительницей, чтобы не привлекать внимание других пассажиров, пара заняла последние места в автобусе.

Вас также могут заинтересовать новости: