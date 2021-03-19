Мужчине сломали нос и разбили голову, а еще порезали шины служебного авто.

В Одессе прошел митинг в поддержку ветерана АТО.

Читайте такжеВ Николаеве таксист застрелил новую знакомую ради шести тысяч гривен (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Накануне работники охранной компании жестоко избили демобилизованного бойца.

Мужчина после возвращения с передовой работал курьером почтовой службы.

В тот день он передал посылку клиенту, после чего на него напали пять человек. Четверо из них были в форме охранников.

Мужчине сломали нос и разбили голову, а еще порезали шины служебного авто. Избили его из-за парковочного места.

Полиция открыла уголовное производство, а побратимы потерпевшего вышли на протестную акцию. Требуют лишить фирму лицензии и закрыть ее.

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Автор: Людмила Жерновская