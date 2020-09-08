Расследование дела в отношении его находится на завершающей стадии.

Днепровский районный суд Киева отпустил Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро, под круглосуточный домашний арест. Ранее он находился в психиатрической больнице.

Об этом сообщает УП со ссылкой на соответствующее решение суда от 2 сентября. Информацию также подтвердила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, экспертиза установила, что Ткаленко вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении.

"Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказала спикер прокуратуры.

Она добавила, что квалификация действий подозреваемого остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины.

"Минирование" моста Метро в Киеве: что произошло

1 июня 32-летний житель Киева Ткаленко позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. Мужчину задержали. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

2 июня Ткаленко сообщили о подозрении по ч. 2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ткаленко пояснил, что его ложное сообщение о минировании моста было сделано с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни.

3 июня Днепровский райсуд Киева избрал Ткаленко меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в 315,3 тыс. гривень.

Позже стало известно, что его поместили в психбольницу.

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Автор: Юрий Годован