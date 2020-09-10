Чиновники миграционной службы в Донецкой области незаконно оформляли украинские документы боевикам «ДНР» в дистанционной форме.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Такую незаконную деятельность спецслужба зафиксировала в трех территориальных сервисных центрах и одном райотделе ГУ ГМС Украины.
Как установили контрразведчики и следователи, чиновники оформляли документы украинского образца, в том числе и заграничные паспорта жителям ОРДЛО с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия граждан.
"Задокументировано, что среди «клиентов» были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической «ДНР», которые никогда не пересекали линию разграничения», – говорится в сообщении.
Во время обысков в кабинетах служащих изъяли заполненные на боевиков формы, хранившиеся в архивах и электронных реестрах. Бланки и паспорта для выезда за границу будут признаны по решению суда недействительными.
Кроме того, СБУ обнаружила копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имя лиц, которых обоснованно подозревают в совершении преступлений.
Обстоятельства продолжают устанавливать.
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