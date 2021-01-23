скриншот видео
В киевском метро заметили очередных "зацеперов", которые вылезли на крышу одного из вагонов поезда.
Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.
На записи видно, что инцидент произошел на мосту Метро. Поезд на видео стоит, очевидно, из-за этого возможен сбой на всей линии подземки.
"Слабоумие и отвага - девиз этих молодых ребят, которые считают, что совершают очень крутой поступок", - пишет автор публикации.
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