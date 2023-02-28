Ряд преступлений применяли в отношении трех детей в возрасте 3, 5 и 11 лет.

В Броварах Киевской области 29-летняя мать и ее сожитель издевались над тремя детьми женщины. Журналистам удалось узнать ужасные подробности истории со слов источников в полиции Киевской области.

Правоохранители рассказали, что детей изъяли у семьи - они жили в патронатной семье. Приемные родители заметили довольно странное поведение детей, сообщает ТСН.

Оказалось, со слов мальчика, что мать по ночам его насиловала неестественным образом. Кроме того, женщина с сожителем занималась сексом в присутствии детей.

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"Простите за такую деталь, но у семьи не было денег на туалетную бумагу, поэтому это делали тряпками. Их же детям запихивали в рот, когда их насиловали", — рассказывают в полиции.

Горе-мать - жительница Броваров, а ее сожитель - с юга Украины. Вместе они жили несколько лет. "Все это время был ужасом для детей", — говорят в полиции Киевской области. Правоохранители уточнили, что женщина родила троих детей от разных мужчин.

Как женщина с сожителем под Киевом издевались над детьми

На Киевщине сообщено о подозрении женщине и ее сожителю, которые насиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям. По данным следствия, мать и ее сожитель длительное время издевались над тремя детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет.

Дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, вместо этого их заставляли есть фекалии. Сожители злоупотребляли алкоголем и устраивали ссоры, которые часто перерастали в драку на глазах у малолетних детей.

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