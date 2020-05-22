Массовое убийство на Житомирщине: СМИ раскрыли детали дерзкого преступления и имена жертв

Среди погибших - бойцы Нацгвардии и киевский волонтер, сообщают СМИ.

Жертвами ночного расстрела на Житомирщине стали, среди прочего, военнослужащие Нацгвардии и батальона имени Кульчицкого.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на собственный источник.

Как отмечается, около часа ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселице, возник спор с его арендатором. Последний в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семерых мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья.

Что касается погибших, то речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек"/"Бородатый"), приписанном к гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталие Вульчине, двух воинов с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гец") и сотруднике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.

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Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

На месте происшествия было изъято ружье ИЖ-58, по факту трагедии возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

СМИ также сообщает об одну из версий расстрела. Якобы, раньше от Захаренко требовали "дань" местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал "оборотней в погонах", к нему на "разборки" пришли АТОшники, конфликт с которыми и закончился стрельбой.

Накануне трагедии на сайте полиции Житомирщины было сообщено о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, который требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. грн".

По информации источника издания, речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "запакованным оборотнем в погонах" оказался начальник Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.

Как сообщал УНИАН, ночью в Житомирской области были расстреляны семь человек.