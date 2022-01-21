Полиция проверяет вызовы о заминировании.

В Броварах эвакуированы 10 школ, 23 детских сада и три крупных торговых центра.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова, полиция сегодня получила анонимное сообщение о заминировании учебных заведений и торговых центров. Оно поступило на электронную почту.

"Сейчас уже эвакуированы 10 школ, 23 детских сада и три крупных торговых центра", - сказала она.

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По ее словам, школы будут проверять поочередно.

"Туда выехали взрывотехники, кинологи. Вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям работаем", - добавила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, действительно ли, как сообщают в соцсетях, аноним назвался "русским террористом KARNAVAL" и требует выкуп в два миллиона гривен, Прянишникова ответила:

"Мы не будем комментировать детали сообщения. Мы работаем над тем, чтобы определить, кто именно причастен к подобного рода сообщениям о заминировании".

Раньше в Ровно одновременно "заминировали" все школы города.

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