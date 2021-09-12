В результате аварии пострадали пять человек.

В Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей: Jeep, Skoda, двух Honda, Kia, два Volkswagen, Ford и Renault.

Об этом сообщает "Эспрессо".

По словам свидетеля, он двигался в направлении Обухова на Honda и увидел, что перед ним начало раскручивать KIA и еще один автомобиль. По инерции они разбили другие авто, водители которых не успели сманеврировать.

По предварительным данным, в результате аварии госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести. Обошлось без погибших.

Дорогу перекрыли, пропускают только местных жителей. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа. Детали масштабной аварии выяснит следствие.

Ранее в Голосеевском районе Киева в ночь на воскресенье, 12 сентября, произошла авария с участием автомобиля такси. Водитель вез пассажирку, заснул и перевернулся.

Кроме того, в столице легковушка с очень нетрезвым водителем влетела в авто патрульных. Правоохранителей госпитализировали.

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Автор: Екатерина Гирнык