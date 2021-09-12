Авария в Хмельницкой области случилась вечером 11 сентября, сообщили спасатели.

В Хмельницкой области вблизи села Приворотье Второе в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Ford Focus съехал с дороги в пруд и утонул. Спасатели достали авто на поверхность, в нем было тело погибшего.

ДТП на Хмельнитчине произошла в субботу, 11 сентября, после 17:00, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Спасатели по прибытию на месте происшествия установили, что авто было на расстоянии около пяти метров от берега и на глубине три метра.

Также выяснилось, что на момент ДТП в ней находилось три человека, водитель и двое пассажиров. После падения автомобиля в воду 38-летний водитель выбрался наружу, а еще одного 38-летнего пассажира спас свидетель аварии, который сразу бросился на помощь пострадавшим.

Читайте такжеВ Киеве очень пьяный мужчина на легковушке "влетел" в патрульное авто: полицейские госпитализированы (фото)"Чтобы достать машину, к месту происшествия также были привлечены бойцы водолазно-спасательного отделения села Устье. Водолазы спустились на дно водоема и присоединили тросы к автомобилю, после чего с помощью крана его подняли на поверхность. Во время осмотра его салона было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекали три единицы техники и 11 спасателей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в поселке Безлюдовка (расположен под Харьковом) микроавтобус, в котором находились парень и девушка, съехал в водоем. В результате инцидента люди утонули.

По неподтвержденным данным, до трагедии парень и девушка находились на заднем сиденье авто и занимались любовью.

Автор: Тамара Отовская