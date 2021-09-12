Курьезное ДТП в Киеве произошло ночью в Голосеевском районе, узнали журналисты.

В Голосеевском районе Киева в ночь на воскресенье, 12 сентября, произошла авария с участием автомобиля такси. Водитель вез пассажирку, уснул и угодил в аварию.

Авто перевернулось на крышу, никто не погиб, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По его данным, курьезное ДТП в Киеве случилось на ул. Голосеевской.

"Таксист уснул за рулем... с пассажиркой... Все живы... На месте работали полиция и медики", – отмечается в сообщении.

Ранее журналисты узнали о еще одном инциденте в Киеве с участием водителя такси. В сети появилась информация, что возле гостиницы "Президент" таксист толкнул и ударил одну из итальянок-пассажирок. По сведениям очевидицы, пострадавшая была пожилого возраста.

Очевидица утверждала, что от удара с женщины слетели очки, и водитель начал их "забивать" ногами.

Таксист якобы пытался договориться с очевидицей о том, чтобы она никому не рассказывала об увиденном. Позже мужчина якобы извинился перед пассажирками.

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Автор: Екатерина Присяжнюк