В Голосеевском районе Киева в ночь на воскресенье, 12 сентября, произошла авария с участием автомобиля такси. Водитель вез пассажирку, уснул и угодил в аварию.
Авто перевернулось на крышу, никто не погиб, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
По его данным, курьезное ДТП в Киеве случилось на ул. Голосеевской.
"Таксист уснул за рулем... с пассажиркой... Все живы... На месте работали полиция и медики", – отмечается в сообщении.
Ранее журналисты узнали о еще одном инциденте в Киеве с участием водителя такси. В сети появилась информация, что возле гостиницы "Президент" таксист толкнул и ударил одну из итальянок-пассажирок. По сведениям очевидицы, пострадавшая была пожилого возраста.
Очевидица утверждала, что от удара с женщины слетели очки, и водитель начал их "забивать" ногами.
Таксист якобы пытался договориться с очевидицей о том, чтобы она никому не рассказывала об увиденном. Позже мужчина якобы извинился перед пассажирками.