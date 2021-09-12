В Киеве легковушка с очень нетрезвым водителем влетела в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали.
ДТП в Киеве произошла около четырех утра на бульваре Леси Украинки, сообщает Патрульная полиции Киева.
"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", – говорится в сообщении.
Отмечается, что машиной Audi, совершившей наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения.
В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, а это более чем в 13 раз превышает разрешенный уровень (0,2 промилле).
Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Читайте такжеАвто оказалось на своей крыше: в Киеве таксист вез пассажирку и уснул – СМИНа место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, в Украине за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф и лишение права водить авто.
Ранее стало известно, что 12 сентября в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель на BMW выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта, и его решили остановить правоохранители.
Водитель начал убегать, налетел на трех лежачих полицейских и почти "потерял" колесо. Позже беглеца задержали.