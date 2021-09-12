Серьезное ДТП в Киеве случилось в центре города, сообщили правоохранители.

В Киеве легковушка с очень нетрезвым водителем влетела в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали.

ДТП в Киеве произошла около четырех утра на бульваре Леси Украинки, сообщает Патрульная полиции Киева.

"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машиной Audi, совершившей наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, а это более чем в 13 раз превышает разрешенный уровень (0,2 промилле).

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Напомним, в Украине за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф и лишение права водить авто.

Ранее стало известно, что 12 сентября в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель на BMW выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта, и его решили остановить правоохранители.

Водитель начал убегать, налетел на трех лежачих полицейских и почти "потерял" колесо. Позже беглеца задержали.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк