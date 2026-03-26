Во время атаки на Львов российский дрон повредил музей 'Тюрьма на Лонцкого' (фото)

Из-за полученных повреждений музей временно не будет работать.

Во время атаки российских беспилотников на Львов 24 марта был поврежден мемориал-музей "Тюрьма на Лонцкого". Об этом сообщил управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко.

Он отметил, что комиссия уже обследовала здание.

"Взрывной волной выбито 23 двойных деревянных окна, также повреждены перекрытия музея. В связи с этим музей временно не будет работать", – рассказал Бойко.

Чиновник напомнил, что здание было построено еще в 1890-х годах и является памятником архитектуры местного значения.

"В разные периоды здесь действовали австро-венгерская жандармерия, нацистские и советские застенки, а также следственный отдел НКВД. Здесь содержались Степан Бандера, Иосиф Слипой, супруги Калинцы, Вячеслав Чорновол, Николай Хмилевский и многие другие борцы за независимость Украины", – отметил Бойко.

Он отметил, что еще одна важная часть истории Украины пострадала в результате российского нападения.

Последствия атаки на Львов 24 марта

24 марта российские оккупанты атаковали Львов беспилотниками, в результате чего были повреждены жилые дома и памятник архитектуры национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря. За медицинской помощью обратились почти 30 человек.

На последствия обстрела отреагировал мэр Львова Андрей Садовой, заявив, что у него много вопросов к работе ПВО. Однако впоследствии он извинился за свои слова.

Вас также могут заинтересовать новости: