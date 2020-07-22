Освобожденные заложники рассказали, как к ним относился луцкий террорист

Освобожденные террористы говорят, что террорист "хорошо" к ним относился.

Заложники, которых более 12 часов удерживал в автобусе в Луцке террорист Максим Кривош, рассказали о том, как он с ними себя вел.

Об этом говорится в сюжете "Першого". "После освобождения пассажиры рассказали, что на улицу он их не выпускал, но в целом относился хорошо и не угрожал. И поздравлял всех с каким-то днем антисистемы и требовал от руководителей государства признать себя публично внутренними террористами. О своих требованиях не раз напоминал выстрелами", – рассказал журналист.

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"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", – рассказала освобожденная заложница Наталья Боса.

"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – говорит о событиях вчерашнего дня заложница Руслана.

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

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В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 21 июля все заложники из автобуса, захваченного утром в центре Луцка, были освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

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