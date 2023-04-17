Боец ВСУ переживает за безопасность родных.

В адрес матери Павла Лагойды, представителя сообщества ЛГБТ+ , который сейчас защищает Украину на фронте, поступают угрозы от неизвестных. Злоумышленники связывают свои действия с деятельностью ее сына.

"Мне звонила мама, сказала, что ей звонил какой-то неизвестный номер с угрозами, что сожжет дом, если я не перестану заниматься тем, чем занимаюсь, и чтобы не позорил ВСУ!", – написал боец на своей странице в Instagram.

Лагойда рассказал, что неизвестные приезжали под дом, где живет его семья, и фотографировали его. Это заметила мать защитника и выпустила собаку, что испугало водителя.

Видео дня

"Сказать, что я беспокоюсь о ее безопасности, - значит ничего не сказать! Мама будет обращаться в полицию и писать заявление!", - добавил военный.

В объединение "Украинские ЛГБТ военные за равные права" призывали соответствующие украинские службы принять меры в отношении тех, кто угрожает родным украинского военного. Там подчеркнули, что нападения и угрозы родным военных из-за их активистской правозащитной деятельности в гражданской жизни – отягчающее обстоятельство и без того тяжкого преступления. В организации также акцентировали, что это "прямая работа на Россию, или след ее агентуры".

"Любые нападения на активистов, которые создают положительный имидж развития демократии в Украине за рубежом (о Павле недавно писало издание The Economist), их дискриминация, угрозы и унижения, являются российскими диверсиями и подрывной деятельностью против государства Украины, его народа во время войны", – говорится в заявлении организации.

Кто такой Павел Лагойда

20-летний Павел Лагойда, 20 лет – стрелок-зенитчик в составе ВСУ, открытый гей, член организации "Военные ЛГБТИК+".

В этом месяце издание The Economist опубликовало интервью с ним. Парень, вступивший в ряды ВСУ в 2021 году, рассказал журналистам, что сталкивался с агрессией со стороны побратимов после того, как они узнали о его ориентации. По его словам, были запугивания и издевательства.

Он также рассказал, что с началом полномасштабной войны отношение к нему среди других военных изменилось. "Где бы я ни служил, все говорят мне: "Поскольку ты на войне, я не имею права называть тебя геем или п***ром; Ты просто человек, который защищает нас на равных".

Вас также могут заинтересовать новости: